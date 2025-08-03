Журналист Торнтон призвал Трампа выполнить условия России по Украине

Британский журналист Уоррен Торнтон заявил, что единственный способ урегулировать конфликт на Украине — выполнить условия России. Об этом он пишет в своем аккаунте в соцсети X.

По словам Торнтона, прекращение огня не будет достигнуто, пока США не пойдут с Россией на сделку. «Вы проиграли и пытаетесь диктовать условия, а так дело не пойдет. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не помогут», — отметил он.

Журналист призвал президента США Дональда Трампа смириться с тем, что другого выбора у него нет. «Дайте русским то, чего они хотят», — написал Торнтон.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США поставками оружия партнерам по НАТО подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине. По его мнению, украинский кризис не может быть урегулирован только военными средствами.

