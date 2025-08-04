Бывший чемпион АСА оценил шансы Махачева на титул UFC

Бывший чемпион АСА Слипенко заявил, что класс Махачева в бою с Маддаленой выше

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал бой между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Его слова приводит RT.

Спортсмен заявил, что класс Махачева выше, однако россиянин сменил весовую категорию. «Он крупный парень, но габариты выделялись в легком весе, тут все может оказаться по-другому. Интересно, как Маддалена будет справляться с прессингом Ислама», — поделился мнением он.

Ожидается, что Махачев встретится с Делла Маддаленой до конца года. Официально дата боя пока не объявлена, но СМИ сообщали, что бойцы могут подраться 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе. Он собирается оспорить титул в полусреднем весе, принадлежащий Делла Маддалене.