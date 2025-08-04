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13:02, 4 августа 2025Путешествия

Два пассажира пропали без вести после крушения самолета в порту Европы

Cronica Balear: Частный самолет Harmon Rocket разбился у маяка в порту Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Borja Suarez / Reuters

Частный самолет потерпел крушение у маяка в Европе. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, авиаинцидент произошел около 20:00 в субботу, 2 августа. Легкомоторный самолет Harmon Rocket разбился у маяка в порту муниципалитета Сольер, расположенного на острове Майорка, Испания.

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Воздушное судно упало в море на глубину около 30 метров. Спасатели обнаружили его обломки, а двое пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести.

По сообщению Гражданской гвардии, командиром воздушного судна (КВС) является 60-летний бывший военный США, который ранее пилотировал истребители F-18 и F-14. Мужчина проживает в Германии и работает частным пилотом. На Майорке у него также есть дом, откуда он пилотирует свой самолет.

Утром в субботу мужчина вылетел с аэродрома Бинисалем, выполнил над Сальером несколько разрешенных акробатических фигур и вернулся на посадку. Через несколько часов, около 18:00, КВС снова поднял в воздух двухместный самолет, на этот раз его сопровождал в небе молодой человек, личность которого не установлена.

Ранее на видео сняли крушение воздушного судна в американском штате Северная Королина. Во время полета легкомоторный самолет столкнулся с техническими неполадками, после чего пилот решил совершить экстренную посадку рядом с островом Оук.

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