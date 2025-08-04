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02:31, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Неожиданная находка у двери квартиры позабавила пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: NoaxLeGrand / Reddit

Пользователь сети под ником NoaxLeGrand опубликовал на портале Reddit фотографии неожиданной находки, которую он заметил у двери квартиры. Комментаторов позабавил предмет, который обнаружил мужчина.

«Вчера вечером я вернулся в свою квартиру и наткнулся на это странное яйцо», — рассказал автор поста. К публикации мужчина прикрепил два снимка, на которых можно увидеть рядом с дверью большое яйцо с коричневыми пятнами.

Публикация набрала несколько тысяч лайков и десятки комментариев. «Поздравляю, вы стали отцом», — пошутил один из пользователей. «Есть ли среди ваших соседей страусы или эму?» — поинтересовался другой. «Ура, бесплатный завтрак!» — поиронизировал еще один участник обсуждения. Некоторые решили, что яйцо может быть индюшиным, другие же назвали его гусиным.

Ранее на портале Reddit обсудили другую странную находку. Пользователь опубликовал снимок светящегося игрушечного солдатика, которого он увидел в подвале чужого дома.

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