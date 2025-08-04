Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:43, 4 августа 2025Моя страна

Гигантские пельмени всплыли в центре российского города

Гигантские пельмени всплыли в пруду в центре Екатеринбурга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Карпенко / Фотобанк Лори

Необычный арт-объект появился в центре Екатеринбурга в Харитоновском саду. На поверхность воды «всплыли» двенадцать гигантских пельменей. Они сразу привлекли внимание горожан и пользователей соцсетей. На произошедшее обратило внимание издание E1.RU.

На опубликованных снимках можно увидеть, что пельмени выполнены в реалистичной форме и свободно держатся на воде. Пока арт-объект остается на месте, и у екатеринбуржцев и гостей города есть возможность рассмотреть его поближе в течение ближайших дней. Будет ли инсталляция перемещена в другой район города, пока не сообщается.

Происхождение плавающих скульптур пока неизвестно. В соцсетях уже появилось предположение, что арт-объект может быть посвящен уральской кухне, для которой пельмени давно стали своеобразным гастрономическим символом.

Пока одни делают селфи на фоне гигантского «блюда», другие задаются вопросами, из чего сделаны конструкции и насколько они безопасны для пруда. Экологические активисты предложили провести проверку состава материалов на предмет их влияния на воду, чтобы убедиться в отсутствии возможного вреда для водоема и его обитателей.

Ранее на острове Татышев в Красноярске появился необычный арт-объект — миниатюрный светофор, предназначенный для местных сусликов. Грызуны, облюбовавшие территорию парка, регулярно используют пешеходные дорожки, создавая непредсказуемые «потоки» движения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

    Названы четыре полезные альтернативы соли

    В США назвали свою страну «государством-жуликом»

    Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

    Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

    Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

    Стало известно об ударе ВСУ по дому матери нового командующего Воздушными силами Украины

    Российские войска уничтожили подземный цех с иностранными инженерами в Харьковской области

    Риелтор пожаловалась на квартирных туристов

    Притворившихся русскими военных ВСУ выдал акцент

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости