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13:29, 4 августа 2025Силовые структуры

Гособвинение запросило срок атаковавшим дронами российский аэродром супругам

В Москве прокурор запросил до 22 лет супругам, атаковавшим дронами аэродром
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве прокурор запросил до 22 лет супругам, атаковавшим дронами аэродром. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор просит назначить Максиму Косяченко 18 лет колонии строгого режима, Татьяне Туриевой — 18 лет колонии общего режима, а ее мужу Дмитрию Туриеву — 22 года колонии строгого режима.

По версии следствия, не позднее октября 2022 года обвиняемые вступили в организованную преступную группу. Их предполагаемой целью был подрыв стабильности в работе органов власти и транспортной системы в Белгородской и Брянской областях. Фигуранты получили в мессенджере задание от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на осуществление терактов на двух объектах железной дороги. Во время расследования также стали известны новые эпизоды их террористической деятельности: атака беспилотниками аэродрома Минобороны 16 августа 2023 года и минирование объектов Минобороны России.

Ранее сообщалось, что атаковавшие дронами аэродром россияне отказались признавать свои действия терроризмом.

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