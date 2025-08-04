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15:49, 4 августа 2025Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для бывшего директора парка «Патриот»

В Подмосковье прокурор запросил шесть лет экс-директору парка «Патриот» Ахмедову
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области прокурор запросил шесть лет бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

По данным издания, в Одинцовском городском суде гособвинение просит приговорить его к шести годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Дело Ахмедова рассматривается в Одинцовском суде в особом порядке в связи с заключением обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Он дал исчерпывающие показания, в том числе на очных ставках с двумя свидетелями. Также уточнил обстоятельства заключения договоров между парком «Патриот» и подрядчиками.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год бывший замглавы Минобороны России Павел Попов, Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документы ложную информацию о строительных работах в парке и похитили более 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что подчиненный рассказал о пагубных приказах бывшего замминистра обороны России.

ЖЗЛ
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