Гособвинение запросило срок для бывшего директора парка «Патриот»

В Подмосковье прокурор запросил шесть лет экс-директору парка «Патриот» Ахмедову

В Московской области прокурор запросил шесть лет бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

По данным издания, в Одинцовском городском суде гособвинение просит приговорить его к шести годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Дело Ахмедова рассматривается в Одинцовском суде в особом порядке в связи с заключением обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Он дал исчерпывающие показания, в том числе на очных ставках с двумя свидетелями. Также уточнил обстоятельства заключения договоров между парком «Патриот» и подрядчиками.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год бывший замглавы Минобороны России Павел Попов, Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документы ложную информацию о строительных работах в парке и похитили более 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что подчиненный рассказал о пагубных приказах бывшего замминистра обороны России.