Хирург рассказала россиянам о неожиданной опасности узких джинсов

Врач Жанна Бодякина предупредила об опасности узких джинсов при наличии грыжи

Хирург Жанна Бодякина рассказала россиянам о неожиданной опасности узких джинсов. Соответствующий материал публикуют «Страсти».

По словам доктора, тесные вещи могут навредить людям с наличием грыж или предрасположенности к ним.

«Сами по себе узкие джинсы грыжу не вызывают, однако тесная одежда увеличивает внутрибрюшное давление, создавая условия для выпячивания внутренних органов. Этот фактор особенно важен при уже существующей предрасположенности», — предупредила врач.

В июне врач предупредил об опасности расчесывания мокрых волос. По словам Мехмета Эрдогана, данное действие может привести к выпадению прядей.