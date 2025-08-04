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14:31, 4 августа 2025Ценности

Хирург рассказала россиянам о неожиданной опасности узких джинсов

Врач Жанна Бодякина предупредила об опасности узких джинсов при наличии грыжи
Екатерина Ештокина

Фото: PhotoAlto / Frederic Cirou / Getty Images

Хирург Жанна Бодякина рассказала россиянам о неожиданной опасности узких джинсов. Соответствующий материал публикуют «Страсти».

По словам доктора, тесные вещи могут навредить людям с наличием грыж или предрасположенности к ним.

«Сами по себе узкие джинсы грыжу не вызывают, однако тесная одежда увеличивает внутрибрюшное давление, создавая условия для выпячивания внутренних органов. Этот фактор особенно важен при уже существующей предрасположенности», — предупредила врач.

В июне врач предупредил об опасности расчесывания мокрых волос. По словам Мехмета Эрдогана, данное действие может привести к выпадению прядей.

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