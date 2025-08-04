Выписавшийся из психиатрической больницы российский комик пожаловался на здоровье

Звезда проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов, ранее выписавшийся из психиатрической больницы после лечения депрессии, пожаловался на состояние здоровья. В своем Telegram-канале юморист заявил, что ему предстоит операция на носу, а также лечение у гастроэнтеролога.
По словам известного комика, после выхода из психиатрической больницы у него было много планов на лето, однако вместо этого ему пришлось заниматься здоровьем.
«Я хожу от врача к врачу, я пью иногда по 10-12 таблеток в день, уже были капельницы, процедуры разные, мелкие операции. (...) И впереди еще минимум три недели лечения, где будет операция на нос, который перестал дышать совсем, и две недели капельниц», — написал он.
Юморист признался, что несколько раз хотел отказаться от лечения, поскольку оно сильно ему надоело. Он также призвал поклонников не игнорировать проблемы со здоровьем и вовремя обращаться к врачам.
Ранее стало известно о разводе Позова. О том, что их брак распался, заявила жена юмориста.
Позов в конце мая сообщил, что находится в психиатрической больнице. Юморист попал в клинику из-за депрессии, которая началась у него из-за ухода отца из жизни и проблем в семье. Он уточнил, что ранее уехал из дома и стал жить один в съемной квартире. Через неделю Позов сообщил, что его выписали из больницы, и заверил, что чувствует себя намного лучше.