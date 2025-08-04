Выписавшийся из психиатрической больницы российский комик пожаловался на здоровье

Лечившийся от депрессии комик Позов заявил, что ему предстоит операция на носу

Звезда проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов, ранее выписавшийся из психиатрической больницы после лечения депрессии, пожаловался на состояние здоровья. В своем Telegram-канале юморист заявил, что ему предстоит операция на носу, а также лечение у гастроэнтеролога.

По словам известного комика, после выхода из психиатрической больницы у него было много планов на лето, однако вместо этого ему пришлось заниматься здоровьем.

«Я хожу от врача к врачу, я пью иногда по 10-12 таблеток в день, уже были капельницы, процедуры разные, мелкие операции. (...) И впереди еще минимум три недели лечения, где будет операция на нос, который перестал дышать совсем, и две недели капельниц», — написал он.

Юморист признался, что несколько раз хотел отказаться от лечения, поскольку оно сильно ему надоело. Он также призвал поклонников не игнорировать проблемы со здоровьем и вовремя обращаться к врачам.

Ранее стало известно о разводе Позова. О том, что их брак распался, заявила жена юмориста.

Позов в конце мая сообщил, что находится в психиатрической больнице. Юморист попал в клинику из-за депрессии, которая началась у него из-за ухода отца из жизни и проблем в семье. Он уточнил, что ранее уехал из дома и стал жить один в съемной квартире. Через неделю Позов сообщил, что его выписали из больницы, и заверил, что чувствует себя намного лучше.