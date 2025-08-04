Любителей арбуза предупредили о последствиях его чрезмерного употребления

La Razon: Врачи из Клиники Кливленда предупредили о мигрени из-за арбуза

Врачи из Клиники Кливленда предупредили, что любители арбуза при чрезмерном его употреблении могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Их слова передает издание La Razon.

По словам специалистов, арбуз может вызвать проблемы с пищеварением, так как в нем содержатся трудноусвояемые углеводы. Также его чрезмерное употребление чревато мигренью, особенно у людей, склонных к этому заболеванию, добавили медики.

В редких случаях арбуз даже может вызвать серьезные аллергические реакции, подчеркнули эксперты. К тому же в нем содержится большое количество сахара, в связи с чем это не лучший выбор для людей с диабетом. Еще одним негативным последствием слишком большого количества арбузов в рационе врачи назвали нарушение электролитного баланса.

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