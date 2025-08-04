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19:49, 4 августа 2025Из жизни

Массовая перестрелка закончилась свадьбой

На Филиппинах вооруженный конфликт между семьями закончился свадьбой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lisa Marie David / NurPhoto / GettyImages

В городе Мамасапано на Филиппинах вооруженный конфликт закончился свадьбой. Об этом сообщает Inquirer.net.

Конфликт вспыхнул в пятницу, 1 августа, когда 15-летняя дочь бойца Исламского фронта освобождения моро (ИФОМ) сбежала с 21-летним возлюбленным. Отец девушки, Сукор Гуималон, открыл стрельбу по родственникам молодого человека, который оказался братом местного старосты Мохамада Татака.

Массовая перестрелка между семьями продолжалась несколько часов, пока в ситуацию не вмешались военные. В результате враждующие стороны не только прекратили огонь, но и договорились провести свадьбу молодой пары уже в субботу. Главным спонсором торжества выступил мэр Мамасапано Дату Ахмад Ампатуан.

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«Обе группы согласились на брак, чтобы прекратить вражду», — заявил представитель 6-й пехотной дивизии подполковник Роден Орбон. По его словам, такой исход стал возможен благодаря традиционным методам урегулирования конфликтов в мусульманских общинах.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина, разносивший еду на свадебной вечеринке в штате Карнатака, расправился с гостем. Конфликт начался из-за жалоб гостя на слишком маленький размер порции.

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