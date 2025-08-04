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21:21, 4 августа 2025Из жизни

Мужчина обнюхал ягодицы незнакомки и попал за решетку

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Glendale Police Department

В США полиция арестовала мужчину, преследовавшего незнакомку в магазине. Об этом пишет People.

Полицейские выехали в магазин Nordstrom Rack после сообщения о подозрительном лице, блуждающем по женскому отделу. Когда они прибыли на место, мужчина уже скрылся, но вскоре его обнаружили в соседнем торговом центре.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские стали следить за мужчиной. На записи попал момент, когда он увязался за какой-то женщиной, присел рядом с ней и обнюхал ее ягодицы. Мужчину поймали.

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Правонарушителя идентифицировали как 38-летнего Калезе Кэррона Краудера. Он состоит в реестре сексуальных преступников. Выяснилось, что с 2021 года его не раз задерживали за подобное непристойное поведение. Сейчас Краудер ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в Таиланде поляк попал за решетку, потому что отказался извиняться перед местной жительницей. Он шлепнул женщину по ягодицам и заявил, что не совершил ничего противозаконного.

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