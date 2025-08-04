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18:05, 4 августа 2025Культура

Мужчина погиб на концерте Oasis

Поклонник группы Oasis умер после падения на стадионе «Уэмбли» во время концерта
Андрей Шеньшаков

Фото: Martin Harris / Capital Pictures / Globallookpress.com

Поклонник культовой британской группы Oasis погиб после падения прямо во время концерта. Об этом сообщает издание People.

Трагический инцидент произошел на стадионе «Уэмбли» во время выступления рокеров 2 августа. На площадке был обнаружен мужчина в возрасте около 40 лет с травмами, «характерными для падения». Медики госпитализировали его, пытались оказаться первую помощь, но спасти его не смогли.

«На стадионе было многолюдно, несколько человек стали свидетелями инцидента и, возможно, сознательно или нечаянно сняли происходящее на видеокамеру мобильного телефона», — обратились представители полиции к остальным зрителям.

Группа Oasis уже выразила соболезнования близким погибшего, с которыми сейчас работают специалисты.

Ранее стало известно, что группа Oasis придумала способ заработать миллионы на своем воссоединении. Музыканты зарегистрировали товарный знак для торговли одеждой и другой продукцией.

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