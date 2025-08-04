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22:52, 4 августа 2025Бывший СССР

На Украине задумались о военной подготовке 14-летних детей

На Украине захотели готовить детей с 14 лет к национальному сопротивлению
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине задумались о подготовке детей с 14 лет к национальному сопротивлению, также они будут изучать новый предмет — «Защита Украины». Об этом заявил исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт во время круглого стола в агентстве «Укринформ».

«Цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается с 14 лет. (...) Берем 14, "Джура", "Сокол" формируются, далее следующим идет подготовка по обновленному предмету "Защита Украины"», — сказал Хорт.

В высших учебных заведениях будет введен обязательный предмет «Основы национального сопротивления». Хорт отметил, что в рамках курса студентов научат обращаться с оружием.

Ранее в подполье сообщили, что украинских подростков учат пользоваться оружием и боеприпасами, чтобы они могли стать исполнителями диверсий, направленных против России.

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