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17:30, 4 августа 2025Силовые структуры

Нападение кубинца с ножом на российского спасателя попало на видео

Росгвардия показала момент нападения кубинца на спасателя в Подмосковье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кубинец, который напал с ножом на спасателя одного из спортивных комплексов в Дзержинском, попал на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в главке Росгвардии по Московской области.

На кадрах видно, как толпа нападает на мужчину в черной одежде. После этого он оказался лежащим на песке.

По данным росгвардейцев, задержанному 18 лет. Предварительно, он нецензурно выражался в адрес отдыхающих, после чего получил замечание от 38-летнего работника. В ответ на замечание молодой человек достал нож и пырнул им спасателя.

Нападение толпы кубинцев на спасателей на Дзержинском карьере произошло в воскресенье, 3 августа. Одного из потерпевших госпитализировали.

ЖЗЛ
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