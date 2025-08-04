Нападение кубинца с ножом на российского спасателя попало на видео

Кубинец, который напал с ножом на спасателя одного из спортивных комплексов в Дзержинском, попал на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в главке Росгвардии по Московской области.
На кадрах видно, как толпа нападает на мужчину в черной одежде. После этого он оказался лежащим на песке.
По данным росгвардейцев, задержанному 18 лет. Предварительно, он нецензурно выражался в адрес отдыхающих, после чего получил замечание от 38-летнего работника. В ответ на замечание молодой человек достал нож и пырнул им спасателя.
Нападение толпы кубинцев на спасателей на Дзержинском карьере произошло в воскресенье, 3 августа. Одного из потерпевших госпитализировали.