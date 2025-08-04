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20:32, 4 августа 2025Забота о себе

Названо защищающее от рака простаты количество эякуляций в месяц

Уролог Кальварези: Часто эякулирующие мужчины ведут более здоровый образ жизни
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Регулярная эякуляция у мужчин может значительно снизить риск рака простаты, обнаружили несколько групп ученых. Об этом сообщает издание Metro.

Ученые в течение 18 лет наблюдали за 32 тысячами мужчин и выяснили, что чем чаще они эякулировали, тем ниже оказывался риск рака простаты. Они обнаружили, что испытывавшие оргазм 21 раз в месяц мужчины заболевали раком этого органа реже, чем мужчины, которые эякулировали от четырех до семи раз в месяц.

Врачи Гарвардской медицинской школы и Женской больницы имени Бригама пришли к аналогичному выводу — они посоветовали мужчинам эякулировать ежедневно. Комментируя эти результаты, уролог Энн Кальварези предположила, что эякуляция может защищать простату, вымывая вредные химические вещества, накапливающиеся в сперме. Она также обратила внимание на то, что мужчины, которые эякулируют чаще, склонны вести более здоровый образ жизни, что снижает вероятность развития рака. При этом прямой связи между эякуляцией и раком не выявлено.

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