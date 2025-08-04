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14:18, 4 августа 2025Силовые структуры

Обвиняемым в падении военного истребителя на дом в Иркутске избрали меру пресечения

В Иркутске фигурантам дела о крушении Су-30 избрали меру пресечения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: МЧС России / Globallookpress.com

В Иркутске фигурантам дела о крушении Су-30 избрали меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обвиняемым по делу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как выяснили следователи, причиной катастрофы стал некачественный ремонт, который во время испытательного полета привел к крушению самолета на жилой дом.

Обвинение в связи с крушением самолета СУ-30 предъявлено шестерым работникам Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут». Им инкриминируют две статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 293 («Халатность») УК РФ.

ЧП произошло 23 октября 2022 года. Су-30 рухнул на двухэтажное здание по время выполнения испытательного полета, после чего начался пожар. Жертв среди местного населения нет, однако оба пилота не спаслись.

Ранее сообщалось, что установлена причина падения военного истребителя Су-30 на жилой дом в Иркутске.

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