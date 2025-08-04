Платежный баланс Украины продемонстрировал исторический антирекорд

Платежный баланс Украины продемонстрировал антирекорд с дефицитом $5,1 млрд

Платежный баланс Украины в июне 2025 года продемонстрировал исторический антирекорд с дефицитом в 5,1 миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes Ukraine.

Уточняется, что ситуация с платежным балансом Украины, фиксирующим разницу между экспортом и импортом, продолжает ухудшаться.

По данным издания, такая тенденция была ожидаемой из-за роста торговых дефицитов ранее. Между тем, импорт ускоряется на фоне замедления внутреннего спроса, отмечает Forbes Ukraine.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может объявить подозрение новому премьеру страны Юлии Свириденко по «самолетному» делу.