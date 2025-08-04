В Кремле высказались о позиции Медведева по внешней политике после конфликта с Трампом

Песков: Позиция Медведева жесткая, но внешнюю политику определяет Путин

Позиция заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева по внешней политике является жесткой. Так о заявлениях политика после заочного конфликта Медведева с президентом США Дональдом Трампом высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что среди российских политиков существуют различные мнения, однако в конечном итоге внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин.

«В каждой стране члены руководства (...) имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп резко раскритиковал Медведева после его перепалки с сенатором американского Конгресса Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Американский лидер посоветовал политику следить за словами.