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12:24, 4 августа 2025Россия

В Кремле высказались о позиции Медведева по внешней политике после конфликта с Трампом

Песков: Позиция Медведева жесткая, но внешнюю политику определяет Путин
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Позиция заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева по внешней политике является жесткой. Так о заявлениях политика после заочного конфликта Медведева с президентом США Дональдом Трампом высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что среди российских политиков существуют различные мнения, однако в конечном итоге внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин.

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«В каждой стране члены руководства (...) имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп резко раскритиковал Медведева после его перепалки с сенатором американского Конгресса Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Американский лидер посоветовал политику следить за словами.

ЖЗЛ
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