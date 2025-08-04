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05:16, 4 августа 2025Экономика

Премьер Японии оценил торговую сделку с США

Премьер Японии Исиба назвал торговую сделку с США взаимовыгодной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Премьер Японии Сигэру Исиба оценил заключенную с США сделку по пошлинам, назвав ее взаимовыгодной. Об этом он заявил на заседании бюджетного комитета парламента страны, передает РИА Новости.

Токио и Вашингтон договорились об инвестициях Японии в экономику США в размере 550 миллиардов долларов. При этом обе страны ввели взаимные пошлины в 15 процентов.

«Это послужит и созданию рабочих мест в Америке, и не приведет к потере рабочих мест в Японии, принесет в мир нечто еще более хорошее. Это взаимовыгодные отношения», — сказал Исиба.

По словам президента США Дональда Трампа, сделка, которую ему удалось заключить с Токио, возможно, окажется самой крупной в истории. «По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США, которые получат 90 процентов прибыли», — отметил он.

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