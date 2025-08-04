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22:35, 4 августа 2025Мир

Президенты США и Финляндии обсудили Украину

Трамп и президент Финляндии Стубб обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Стубб и Дональд Трамп

Александр Стубб и Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Срок прекращения огня, установленный президентом Трампом, приближается», — подчеркнул он.

Стубб отметил, что Финляндия поддерживает все усилия по достижению немедленного прекращения огня.

Также уточняется, что лидеры обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам. По словам президента, у Финляндии есть необходимые знания и опыт для быстрого и надежного строительства ледоколов.

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