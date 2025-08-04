Президенты США и Финляндии обсудили Украину

Трамп и президент Финляндии Стубб обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам

Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Срок прекращения огня, установленный президентом Трампом, приближается», — подчеркнул он.

Стубб отметил, что Финляндия поддерживает все усилия по достижению немедленного прекращения огня.

Также уточняется, что лидеры обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам. По словам президента, у Финляндии есть необходимые знания и опыт для быстрого и надежного строительства ледоколов.