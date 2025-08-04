Раскрыта личность погибшей в Дагестане туристки

Погибшая в Дербенте туристка работала в «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»

Погибшая в Дербенте (Дагестан) 37-летняя туристка Елена Краснова работала секретарем Йошкар-Олинского производственного участка ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». Об этом сообщил официальный Telegram-канал газовых компаний республики Марий Эл.

«Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании, — такой она останется в памяти коллег», — говорится в сообщении.

Краснова погибла 3 августа в результате падения ветки дерева на территории Джума-мечети в Дербенте.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте один человек погиб, двое пострадали из-за падения ветки старого платана. Пострадавшими оказались туристы из Москвы, они госпитализированы.