Раскрыта особенность ударивших по украинскому аэродрому «Кинжалов»

Литовкин: «Кинжалы» выводят из строя инфраструктуру на недели

Ударившие по украинскому аэродрому гиперзвуковые ракеты «Кинжал» не просто разрушают объекты, а выводят из строя инфраструктуру на недели. Об этом «Царьграду» рассказал военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

«"Кинжал" может глубоко в землю зарыться и взорваться так, что ремонтировать взлетно-посадочную полосу придется не один-два дня, а, возможно, целый месяц», — сказал он.

В этой связи Литовкин назвал аэродром Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области на Украине, осмысленной целью «Кинжалов». По его словам, на этой авиабазе могли находиться самолеты F-16 и Mirage, а также ракеты дальнего действия Taurus и Storm Shadow. «И чтобы они не были применены по российским целям, удар был нанесен заранее», — заявил эксперт.

В Минобороны России сообщали о поражении инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве.