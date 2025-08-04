Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 4 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности нападения с ножом на семейную пару в российском регионе

Мужчина, зарезавший женщину на глазах у мужа в Нижней Туре, перепутал ее с женой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Мужчина, изрезавший женщину на глазах у ее мужа в Свердловской области, мог перепутать ее со своей женой. Подробности раскрыло URA.RU.

Напавшим оказался 44-летний ранее судимый военнослужащий. Утром 1 августа он ехал на электросамокате, когда увидел потерпевших. По предварительным данным, мужчина стал выкрикивать паре нецензурные слова, произнося имя Ирины. После этого завязался конфликт, во время которого он достал нож.

Издание сообщает, что жену военного тоже зовут Ирина, она блогер. Мужчина мог с ней поругаться и уйти из дома, а по дороге произносил ее имя. По другим данным, он был в неадекватном состоянии и, наоборот, ехал к своей жене.

Теперь он находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина выстрелил в оппонента и попал в его 15-летнего сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    Россияне бросились скупать один тип жилья

    В Госдуме предложили наказывать родственников мигрантов-преступников

    В Европе описали сделку с Трампом фразой «ненавидит ЕС»

    Военный отказался платить за ручную кладь и жестоко избил сотрудников авиакомпании

    Женщина поймала маленькую рыбу и установила уникальный рекорд

    Вера Брежнева снялась без бюстгальтера для новых фото

    Украина начала строить бункеры для Mirage и F-16

    Спрогнозировано будущее мира на Украине после ультиматума Трампа

    На Западе объяснили приказ Трампа направить атомные подлодки к «берегам России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости