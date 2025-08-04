Раскрыты подробности нападения с ножом на семейную пару в российском регионе

Мужчина, зарезавший женщину на глазах у мужа в Нижней Туре, перепутал ее с женой

Мужчина, изрезавший женщину на глазах у ее мужа в Свердловской области, мог перепутать ее со своей женой. Подробности раскрыло URA.RU.

Напавшим оказался 44-летний ранее судимый военнослужащий. Утром 1 августа он ехал на электросамокате, когда увидел потерпевших. По предварительным данным, мужчина стал выкрикивать паре нецензурные слова, произнося имя Ирины. После этого завязался конфликт, во время которого он достал нож.

Издание сообщает, что жену военного тоже зовут Ирина, она блогер. Мужчина мог с ней поругаться и уйти из дома, а по дороге произносил ее имя. По другим данным, он был в неадекватном состоянии и, наоборот, ехал к своей жене.

Теперь он находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина выстрелил в оппонента и попал в его 15-летнего сына.