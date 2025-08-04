Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:48, 4 августа 2025Путешествия

Россияне массово захотели поехать осенью в одну страну Азии

АТОР: Спрос россиян на осенние туры в Японию взлетел на 30 процентов
Алина Черненко

Фото: Guitar photographer / Shutterstock / Fotodom

Спрос россиян на туры в Японию на сезон «красных кленов» взлетел на 30 процентов. О том, что соотечественники массово захотели поехать осенью в эту страну Азии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что пик тематических заездов приходится на период с середины ноября до середины декабря. В это время осенняя листва особенно красива на классических экскурсионных маршрутах. В компании ITM group порекомендовали туристам подавать документы на японскую визу не позднее чем за две недели до вылета — так получится избежать возможных недочетов и отказов. 

Материалы по теме:
«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
«То, о чем ты мечтал»Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
22 июля 2024
«Все кажется нереальным» Россияне массово едут в Японию и испытывают культурный шок. Что поражает их больше всего?
«Все кажется нереальным» Россияне массово едут в Японию и испытывают культурный шок. Что поражает их больше всего?
6 июня 2025

В АТОР также отметили, что стоимость осенних туров в Японию зависит от их продолжительности и насыщенности программы. Так, бюджетные варианты стоят от 105-115 тысяч рублей с человека (7-8 ночей, без перелета). Оптимальные программы обойдутся от 200-250 тысяч рублей с человека (8-11 ночей, без перелета), а максимально насыщенные туры — от 240-300 тысяч рублей с человека (9-11 ночей, без перелета).

Ранее россияне назвали страны мечты для путешествий. В список вошли Куба, Мальдивы, Филиппины и Япония.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    В сети появились фото с места ДТП грузового поезда и туристического автобуса в Ленобласти

    Умер космонавт Мусабаев

    Уникальная российская система по поиску терпящих бедствие кораблей оказалась китайской

    Союзник России по БРИКС стал закупать нефть в США после угроз Трампа

    Уволившийся из ВСУ Козловский признался в алкоголизме

    Россияне массово захотели поехать осенью в одну страну Азии

    В России отреагировали на угрозы США атомными подводными лодками

    У визита Баканова в США нашли причину

    Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости