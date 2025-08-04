Россиянка отказалась ставить надгробный памятник бойцу СВО по одной причине

Омбудсмен Жамбалова: Россиянка отказалась ставить памятник бойцу СВО из-за скота

Жительница Бурятии отказалась ставить надгробный памятник брату-участнику специальной военной операции (СВО) по одной причине — из-за пасущегося на кладбище скота. Об этом рассказала региональный омбудсмен Юлия Жамбалова, ее заявление опубликовано во «ВКонтакте».

По словам уполномоченной по правам человека, россиянка уже изготовила памятник бойцу, однако боится за его сохранность, так как территория кладбища не огорожена.

«Вопрос прокурор и глава района взяли на контроль, в ближайшее время примут меры к ограждению территории кладбища», — рассказала Жамбалова.

Ранее сообщалось, что власти российского населенного пункта отказались приводить в порядок кладбище с могилами бойцов СВО.