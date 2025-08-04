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07:34, 4 августа 2025Экономика

Российские дилеры стали пытаться избавиться от одного вида машин

РИА Новости: Грузовую технику в РФ начали продавать на 28 % ниже исходных цен
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Значительные запасы грузовой (логистической) техники на российских складах привели к тому, что местный дилеры начали активно пытаться избавиться от них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные участников рынка.

В настоящее время дилеры сбивают отпускные цены на грузовые машины и предлагают их покупателям по цене, которая в среднем на 28 процентов ниже исходной стоимости, отмечают в компаниях ПЭК и «Транс Порт Терминал». Поводом для этого стал невысокий спрос на этот вид техники на внутреннем рынке.

Если в 2023-2024 годах у отечественных дилеров не возникало ощутимых проблем со сбытом, то к середине 2025-го в сфере наметились значительные проблемы на фоне внушительных стоков, поясняют аналитики. В итоге сейчас они вынуждены продавать грузовики по цене в 6-8 миллионов рублей.

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К июлю этого года средняя стоимость для российских дилеров нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн упала на 14 процентов, примерно до 8,4 миллиона рублей. В качестве одной их главных причин снижения отпускных цен на подобного рода технику эксперты назвали сокращение наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза.

Негативная динамика продаж затронула не только крупногабаритные, но и среднетоннажные грузовики. По итогам первых пяти месяцев 2025-го реализация последних в стране просела на 39 процентов в годовом выражении и опустилась до отметки в 5,2 тысячи единиц. На этом фоне с ощутимыми проблемами столкнулся отечественный производитель «КАМАЗ». Из-за трудностей с реализацией отечественный концерн решил попробовать продавать свою продукцию через маркетплейсы.

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