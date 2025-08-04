Российский боец рассказал подробности о системе подземных пунктов заправки в зоне СВО

Минобороны: В зоне СВО полевые пункты заправки находятся глубоко под землей

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Челябинской области Дмитрий Дюскин рассказал подробности о системе подземных пунктов заправки на передовой. Его комментарий публикует Минобороны России в официальном Telegram-канале.

По словам Дюскина, 2 октября 2022 года он отправился на фронт по мобилизации. Около двух лет занимался подвозом топлива для российских военных, сейчас служит водителем-заправщиком на полевом пункте заправки, который находится на глубине более пяти метров под землей.

«Маскировка играет очень важную роль, так как мы являемся потенциальной целью для противника. Технику устанавливаем в капониры — это глубокие ямы, гаражи, которые находятся на достаточной глубине, маскируем все специальными сетями, при необходимости выезжаем на местность и передаем топливо», — рассказал военнослужащий об особенностях работы.

Участник СВО пояснил, что военная техника подъезжает непосредственно к раздаточному пистолету, который размещен над землей, а рукав, по которому идет топливо, как правило, закопан, чтобы не было его видно.

Ранее российский военный медик рассказал о системе подземных госпиталей на СВО. Он отметил важность грамотной логистики в работе с ранеными бойцами, а также скрытности разворачивания госпиталей на местности в непосредственной близости от передовой.