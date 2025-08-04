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16:04, 4 августа 2025Путешествия

Самолет с 219 пассажирами на борту подал сигнал бедствия вскоре после взлета

Самолет United Airlines подал сигнал бедствия вскоре после взлета в США
Алина Черненко

Фото: Joshua Lott / Reuters

Самолет авиакомпании United Airlines подал сигнал бедствия вскоре после вылета из международного аэропорта Вашингтона, США. Об этом сообщает USA Today.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 25 июля, с лайнером, направлявшимся в немецкий Мюнхен. Когда Boeing 787 поднялся на высоту десять тысяч футов (около трех тысяч метров), пилот сообщил диспетчеру об отказе левого двигателя.

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Вскоре воздушное судно развернулось в небе и вернулось в аэропорт вылета, где совершило благополучную посадку. Как пишет издание, на борту было 219 пассажиров и 11 членов экипажа, о пострадавших не сообщается.

Представитель перевозчика в своем заявлении подтвердил, что причиной изменения маршрута самолета стала «механическая неисправность».

В конце июля российский пассажирский самолет Embraer 190 подал сигнал бедствия, пролетая над Каспийским морем. Позднее стало известно, что самолет сел в Махачкале.

ЖЗЛ
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