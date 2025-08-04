Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец обратился к нему

Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец Пай обратился к президенту РФ

Житель Китайской Народной Республики (КНР) Пэн Пай, который сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным 25 лет назад, в интервью RT рассказал о встрече с политиком.

«Человек, которого вы видели на фотографии, — это я. Меня зовут Пэн Пай, русское имя — Паша», — заявил китаец. Ему 36 лет, работает старшим инженером в муниципальной компании. В 2013 году окончил магистратуру в Московском автомобильно-дорожном университете. Встреча с российским лидером вдохновила иностранца на изучение русской культуры и обучение в аспирантуре в Москве.

В 2000 году Пай был в парке Бэйхай и услышал, что там же находится Путин. Он, увидев иностранного гостя, помахал ему рукой. После этого президент России вышел с охраной и подошел к мальчику. «Затем он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь», — признался собеседник издания.

Пай выразил надежду, что Путин снова приедет в эту страну и ему удастся с ним встретиться. Житель КНР обратился к нему. «Очень надеюсь, что Вы снова приедете в Китай и я встречусь с Вами!» — сказал китаец.

Ранее сообщалось, что в Ново-Огарево (Московская область) на охраняемой территории возле государственной резиденции Путина задержали мужчину, который вел себя подозрительно.