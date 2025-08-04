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02:55, 4 августа 2025Бывший СССР

Силовики узнали личные данные начальника СБУ по Сумской области

ТАСС: Силовики узнали данные начальника СБУ по Сумской области Красношапки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Российским силовым структурам стали известны персональные данные начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумской области Олега Красношапки. Об этом сообщает ТАСС.

«Он пользуется WhatsApp, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включенными функциями», — указал собеседник агентства.

Как утверждают силовики, в камере железнодорожного вокзала «Южный» в Киеве он держит ячейку, чтобы «расплачиваться со своими протеже в главном офисе СБУ». Еще до назначения на нынешний пост Красношапка отвечал за борьбу с коррупцией, однако вместо этого наоборот способствовал ее процветанию.

Отмечается, что в настоящее время Красношапка теряет авторитет в Сумской области.

Ранее на Украине задержали чиновника Министерства обороны, подозреваемого в растрате более миллиарда гривен (около двух миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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