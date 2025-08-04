Суд оправдал поджигателей двери квартиры российской пенсионерки из мести ее внуку

В Нижнем Тагиле суд оправдал молодых россиян за поджог двери пенсионерки

В Нижнем Тагиле суд оправдал молодых россиян за поджог входной двери в квартире пенсионерки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Е.1»

По данным издания, оправдание молодые люди получили лишь по статье о покушении на пенсионерку, но за порчу чужого имущества они вполне могут получить срок. 19-летние Илья Пастухов и Савелий Русских пошли на преступление из мести внуку потерпевшей, который оскорбил их, обвинив в немужском поведении.

Однако юные мстители не учли тот факт, что в момент поджога их обидчика дома не было, а пострадала лишь 78-летняя бабушка молодого человека. Поджигатели в суде заявили, что, хоть и совершили преступление специально, вредить никому не хотели.

Ранее в Ленинградской области задержанному за поджог склада с гуманитарной помощью россиянину предъявили обвинение.