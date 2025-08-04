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13:37, 4 августа 2025Силовые структуры

Суд оправдал поджигателей двери квартиры российской пенсионерки из мести ее внуку

В Нижнем Тагиле суд оправдал молодых россиян за поджог двери пенсионерки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле суд оправдал молодых россиян за поджог входной двери в квартире пенсионерки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Е.1»

По данным издания, оправдание молодые люди получили лишь по статье о покушении на пенсионерку, но за порчу чужого имущества они вполне могут получить срок. 19-летние Илья Пастухов и Савелий Русских пошли на преступление из мести внуку потерпевшей, который оскорбил их, обвинив в немужском поведении.

Однако юные мстители не учли тот факт, что в момент поджога их обидчика дома не было, а пострадала лишь 78-летняя бабушка молодого человека. Поджигатели в суде заявили, что, хоть и совершили преступление специально, вредить никому не хотели.

Ранее в Ленинградской области задержанному за поджог склада с гуманитарной помощью россиянину предъявили обвинение.

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