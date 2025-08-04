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13:24, 4 августа 2025Культура

Темнокожая актриса исполнила роль Иисуса в культовом мюзикле и вызвала недовольство

Темнокожая актриса Синтия Эриво исполнила роль Иисуса Христа в мюзикле
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и певица Синтия Эриво сыграла Иисуса Христа в новой версии культового мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что некоторые выразили недовольство из-за выбора темнокожей звезды одного из главных хитов 2024 года «Злая» на главную роль. Коллега артистки по постановке, певец Адам Ламберт выступил в защиту Эриво. «Меня воодушевляет задача представить зрителям постановку во главе с женщиной, черный "Иисус", и [задача] побудить их немного расширить свой кругозор», — заявил он.

Показы «Иисус Христос — суперзвезда» прошли с 1 по 3 августа.

Ранее стало известно, что создатели нового «Гарри Поттера» утвердили актеров на ключевые роли. Так, одного из главных персонажей сериала сыграет темнокожий актер.

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