Участникам банды подростков-вымогателей вынесли приговор в российском регионе

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор подросткам, избившим школьника ради денег

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 15-летнему и 17-летнему подросткам, избившим младшеклассника ради денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региона.

Молодых людей признали виновными по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Им назначено по семь месяцев лишения свободы условно.

Установлено, что с 1 по 17 июля 2024 года подростки вызвали 12-летнего школьника в заброшенное здание, чтобы выяснить, распространял ли тот слухи по школе, и вместе избили его руками и ногами. После этого подсудимые потребовали отдать им 200 рублей и две электронные сигареты стоимостью по 1,1 тысячи рублей — в противном случае обещали избить еще раз.

По данным URA.RU, банда подростков регулярно избивала сверстников в заброшенном здании. Это снималось на видео, после чего у детей вымогали деньги.

Ранее сообщалось, что в Приморье подростка ранили вместо отца.