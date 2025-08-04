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11:51, 4 августа 2025Силовые структуры

Уникальная российская система по поиску терпящих бедствие кораблей оказалась китайской

«Ъ»: В Москве суд вынес приговор за аферу с морской системой связи при бедствии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Москве военный суд в закрытом режиме вынес приговор по резонансному делу о махинациях при создании уникальной российской системы по поиску терпящих бедствие в Северном Ледовитом океане кораблей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Виновными в хищении 153 миллионов рублей, выделенных ФСБ России, на поставку радиоустановок глобальной морской системы связи при бедствии марки Vega, признаны бывшие начальник шкиперско-технического отделения одной из войсковых частей ФСБ Сергей Паротиков и руководитель приемки военного представительства Михаил Дударенко. Они получили три и два года лишения свободы соответственно, условными сроками отделались представители компании-производителя и дилера.

Разработкой оборудования, которое должно было обеспечить пограничников связью при форс-мажорных обстоятельствах в зонах океана, где полностью отсутствует спутниковая, мобильная и радиосвязь, занималось научно-производственное предприятие «Муромский радиоприбор». Однако техническая экспертиза, проведенная Главным военным следственным управлением, установила, что гаджеты производились из китайских комплектующих. По версии следствия, продукция, поставляемая по завышенной цене, не соответствовала заявленным требованиям.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны.

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