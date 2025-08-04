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11:49, 4 августа 2025Культура

Уволившийся из ВСУ Козловский признался в алкоголизме

Певец Виталий Козловский уволился из ВСУ и пожаловался на проблемы с алкоголем
Ольга Коровина

Кадр: СИСТЕМА.ИНФО / YouTube

Певец Виталий Козловский заявил, что ему удалось уволиться из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент интервью исполнителя местным СМИ опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

По словам заслуженного артиста Украины, он покинул расположение 22-й отдельной механизированной бригады, куда поступил на службу в 2023 году. Козловский признался, что после возвращения из Сумской области начал пить, что со временем стало проблемой.

«Я употреблял алкоголь, ходил опухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще, ноль», — заявил певец.

Ранее сообщалось, что украинского актера из сериала «Возвращение Мухтара» Юрия Фелипенко, воевавшего на стороне ВСУ, не стало после прилета дрона по командному пункту. С 2023 года артист являлся членом батальона ударных БПЛА «Ахиллес».

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