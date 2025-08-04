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12:39, 4 августа 2025Мир

В Кремле прокомментировали ход диалога России и США

Песков: Диалог России и США по вопросу Украины продолжается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Диалог России и США по вопросу урегулирования на Украине не прекращается, Вашингтон продолжает свои посреднические усилия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, американская администрация находится в поисках пути для украинского урегулирования.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возможность проведения встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву.

Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа.

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