В Кремле рассказали о графике Путина

Песков: Президент Путин встретится с главой ДНР Пушилиным

Президент России Владимир Путин встретится с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. О графике главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня... будет на докладе у президента глава Донецкой народной республики Денис Пушилин», — сказал он.

По словам представителя Кремля, во второй половине понедельника, 4 августа, ожидается международный разговор. При этом, кто будет собеседником Путина, Песков не уточнил.

Ранее президент России во время визита в Санкт-Петербург вышел из автомобиля и пообщался с жителями и гостями города. На записи, сделанной журналистами, Путин стоит в окружении толпы, фотографирующей и снимающей его. Одним из собеседников главы государства оказался ветеран ВМФ, служивший 40 лет назад в Северном флоте.