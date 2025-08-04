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12:20, 4 августа 2025Россия

В Кремле рассказали о графике Путина

Песков: Президент Путин встретится с главой ДНР Пушилиным
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин встретится с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. О графике главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня... будет на докладе у президента глава Донецкой народной республики Денис Пушилин», — сказал он.

По словам представителя Кремля, во второй половине понедельника, 4 августа, ожидается международный разговор. При этом, кто будет собеседником Путина, Песков не уточнил.

Ранее президент России во время визита в Санкт-Петербург вышел из автомобиля и пообщался с жителями и гостями города. На записи, сделанной журналистами, Путин стоит в окружении толпы, фотографирующей и снимающей его. Одним из собеседников главы государства оказался ветеран ВМФ, служивший 40 лет назад в Северном флоте.

ЖЗЛ
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