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20:53, 4 августа 2025Россия

В Москве очевидцы сняли на видео полыхающий под мостом фургон

Появилось видео горящего под мостом в Москве фургона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Москве под мостом загорелся фургон. Видео с полыхающим автомобилей опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все произошло на Волоколамском в столичном районе Покровское-Стрешнево. На кадрах видно стоящее под мостом транспортное средство. Машина полностью охвачена огнем, дым от нее идет из-под эстакады.

На данный момент информации о причинах произошедшего и пострадавших нет.

Ранее в Ленинградской области на железнодорожном переезде между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец» ОЖД произошло столкновение грузового поезда с туристическим автобусом. По предварительным данным, травмы получили травмы 16 человек, один не выжил

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