В Москве очевидцы сняли на видео полыхающий под мостом фургон

Появилось видео горящего под мостом в Москве фургона

В Москве под мостом загорелся фургон. Видео с полыхающим автомобилей опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все произошло на Волоколамском в столичном районе Покровское-Стрешнево. На кадрах видно стоящее под мостом транспортное средство. Машина полностью охвачена огнем, дым от нее идет из-под эстакады.

На данный момент информации о причинах произошедшего и пострадавших нет.

Ранее в Ленинградской области на железнодорожном переезде между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец» ОЖД произошло столкновение грузового поезда с туристическим автобусом. По предварительным данным, травмы получили травмы 16 человек, один не выжил