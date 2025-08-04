В российском городе школьницы толпой избили сверстницу и разбили ей челюсть

В Екатеринбурге школьницы толпой зажали сверстницу и разбили ей челюсть

В Екатеринбурге девочки-подростки толпой зажали сверстницу и разбили ей челюсть. Об этом пишет E1.

Конфликт произошел во дворе жилого комплекса. Как рассказала изданию мать пострадавшей школьницы, группа подростков подошла к ее дочери, одна из девочек резко остановила качели, на которых та сидела, и потребовала уйти. За этим последовала словесная перепалка, в процессе которой девочку сзади ударили по голове бутылкой.

«Все смеялись и считали это нормальным. Никто не попытался ее защитить. Когда моя дочь решила уйти, [одна из нападавших] подбежала и потянула ее за косу. Толпа окружила мою дочь, толкала ее и зажимала», — рассказала россиянка, добавив, что все закончилось ударом кулаком в челюсть ее дочери.

С ее слов, конфликт между девочками длится давно — они учатся в одной школе, но в разных классах и испытывают личную неприязнь друг к другу.

У школьницы диагностировали сильный ушиб челюсти, ей трудно открывать рот и жевать. Сейчас она проходит лечение. Мать девочки подала заявление в полицию.

Отец нападавшей заявил изданию, что уже принес извинения, но в ответ его семье поступили угрозы. Россиянин утверждает, что мать девочки в переписке оскорбляла его дочь, называя ее «обожженной тварью» и говоря, что та «еще не знает, с кем связалась». Он добавил, что также намерен защищаться юридически.

На данный момент сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку, выясняют детали инцидента и устанавливают причастных. Пострадавшую отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень вреда здоровью.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки пробили голову 16-летнему школьнику в торгово-развлекательном комплексе. В состоянии средней степени тяжести подростка госпитализировали.