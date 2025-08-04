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17:44, 4 августа 2025Ценности

В сети восхитились внешностью кинозвезды 70-х на новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В сети восхитились внешностью кинозвезды 70-х Диди Конн на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

74-летнюю американскую актрису запечатлели на улице в Нью-Йорке во время выноса мусора. Звезда фильма «Бриолин» предстала перед камерой в розовой футболке поло и белых шортах до середины бедра. Также она надела розовые шлепанцы и очки в коричневой оправе.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Она все еще хорошо выглядит», «Какие классные ноги для 74 лет!», «У нее такое милое, симпатичное лицо», «Эта женщина очаровательна в любом возрасте!», «В отличной физической форме. Молодец», — заявили юзеры.

В июле внешность партнера Конн по фильму «Бриолин» Джона Траволты на встрече актеров удивила фанатов.

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