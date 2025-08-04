В Севастополе объявили об опасности удара ВСУ

Глава Севастополя Развожаев заявил об объявлении воздушной тревоги

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

При объявлении опасности удара ВСУ те, кто находится в помещениях и не знает о местонахождении ближайшего укрытия, должны плотно отойти от окон и закрыть их, а также перекрыть газ, воду и электричество. Укрыться необходимо в комнате с несущими стенами.

Воздушная тревога в Севастополе звучит второй раз за последние 12 часов. До этого опасность удара ВСУ была объявлена вечером 3 августа. Как впоследствии объяснял Развожаев, силы ПВО сбили три воздушные цели над морской акваторией у Севастополя.

По данным Минобороны, в ночь на 4 августа силы ПВО перехватили 61 дрон ВСУ. Больше всего дронов — 18 — перехватили над акваторией Черного моря. Еще 12 сбили над Воронежской областью, 11 — над Крымом, 8 — над Белгородской областью, 6 — над Волгоградской областью, по 2 — над Ростовской и Брянской областями, 1 — над Московским регионом и Рязанской области.