Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 4 августа 2025Россия

В Севастополе объявили об опасности удара ВСУ

Глава Севастополя Развожаев заявил об объявлении воздушной тревоги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

При объявлении опасности удара ВСУ те, кто находится в помещениях и не знает о местонахождении ближайшего укрытия, должны плотно отойти от окон и закрыть их, а также перекрыть газ, воду и электричество. Укрыться необходимо в комнате с несущими стенами.

Воздушная тревога в Севастополе звучит второй раз за последние 12 часов. До этого опасность удара ВСУ была объявлена вечером 3 августа. Как впоследствии объяснял Развожаев, силы ПВО сбили три воздушные цели над морской акваторией у Севастополя.

По данным Минобороны, в ночь на 4 августа силы ПВО перехватили 61 дрон ВСУ. Больше всего дронов — 18 — перехватили над акваторией Черного моря. Еще 12 сбили над Воронежской областью, 11 — над Крымом, 8 — над Белгородской областью, 6 — над Волгоградской областью, по 2 — над Ростовской и Брянской областями, 1 — над Московским регионом и Рязанской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посмотрим, что выйдет». Трамп снова высказался о санкциях против России

    Украинские «Бабы-яги» получили телохранителей

    Соболев ответил критикам мемом с отсылкой к Жириновскому

    В Севастополе объявили об опасности удара ВСУ

    Крушение самолета в океан сняли на видео

    В СПЧ заявили о намерении мигрантов «выдавить» россиян

    ЕС испугался бреши в ПВО из-за Украины

    Участникам банды подростков-вымогателей вынесли приговор в российском регионе

    В Киеве распространился один слух про Зеленского

    В Турции рассказали о попытках срыва переговоров России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости