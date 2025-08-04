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13:35, 4 августа 2025Мир

В США раскрыли последствия угроз Трампа в адрес России

Аналитик Кавана: Угрозы Трампа могут помешать завершению конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут помешать завершению конфликта на Украине. Об этом заявила американский военный аналитик Дженнифер Кавана в статье для портала Unherd.

«Попытки Трампа запугать Россию являются контрпродуктивными и противоречат ключевым приоритетам его администрации, в том числе усилиям по улучшению отношений между США и Россией и прекращению войны на Украине», — пишет эксперт.

По ее словам, угрозы ядерных ударов со стороны президента США также не способствуют налаживанию связей между Вашингтоном и Москвой, а российский лидер Владимир Путин после столь резких высказываний будет менее заинтересован в переговорах.

Ранее Дональд Трамп в ответ на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева приказал передислоцировать две атомные подводные лодки. По его словам, размещение американских субмарин в «соответствующих регионах» продиктовано необходимостью быть готовыми к потенциальной угрозе.

ЖЗЛ
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