В Турции раскрыли статус возможных переговоров Путина и Зеленского

Администрация Эрдогана: Конкретных сроков встречи Путина и Зеленского нет

На данный момент нет конкретной информации о сроках или месте возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока никакой конкретики по этому поводу нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после предварительной работы экспертов.

26 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия и Украина достигли договоренности о проведении встречи президентов двух стран в Турции.