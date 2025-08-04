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13:50, 4 августа 2025Мир

В Турции раскрыли статус возможных переговоров Путина и Зеленского

Администрация Эрдогана: Конкретных сроков встречи Путина и Зеленского нет
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На данный момент нет конкретной информации о сроках или месте возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока никакой конкретики по этому поводу нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после предварительной работы экспертов.

26 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия и Украина достигли договоренности о проведении встречи президентов двух стран в Турции.

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