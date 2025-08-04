Во Франции заявили об оказавшемся в ловушке из-за Украины Трампе

Берманн: Трамп загнал себя в ловушку, сократив срок договоренностей по Украине

Президент США Дональд Трамп загнал себя в ловушку, сократив отведенный им России срок на достижение договоренностей с Украиной с 50 до 10 дней. Об этом заявила бывший посол Франции в России Сильви Берманн в эфире телеканала LCI, пишет ТАСС.

По словам дипломата, глава Белого дома даже не оставил себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты.

Берманн подчеркнула, что в результате Трампу приходится искать решение, «позволяющее сохранить лицо». «Отсюда и отправка Стивена Уиткоффа в Москву», — сказала она. По ее мнению, идея заключается в том, чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ультиматум Дональда Трампа. По его словам, для достижения перемирия на Украине надо действовать осторожно.