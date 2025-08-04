Военный ВСУ погиб при съемке постановочного ролика

ТАСС: Украинский солдат погиб при съемке постановочного ролика о Сумской области

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб при съемке постановочного видео с якобы удачным налетом спецназа на российские позиции в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Постановочный ролик сняли украинские военные 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ. «На видео кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям никакой конкретики не увидели (...) Зато стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант ВСУ Фетько Василий Васильевич по кличке Вуйко», — сообщил собеседник агентства.

Ранее издание The Financial Times рассказало, что на Украине на фоне участившихся случаев силовой мобилизации растет уровень насилия в отношении сотрудников военкоматов со стороны обычных граждан. Отмечается, что, согласно опросам общественного мнения, большинство украинцев считают несправедливой силовую мобилизацию.