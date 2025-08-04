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06:00, 4 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал вызывающие инсульт напитки

Врач Умнов: Распитие алкоголя после перенесенного инсульта несет угрозу жизни
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Связь между инсультом и алкоголем прямая, особенно если человек продолжает выпивать на фоне сердечно-сосудистой болезни, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Умнов рассказал, что любые алкогольные напитки могут повысить риск инсульта, так как их употребление вызывает следующие заболевания и состояния: гипертонию, разрушение печени, почечную недостаточность, способствует образованию холестерина и оседанию его на стенках сосудов. Он указал, что именно закупорка артерии в головном мозге тромбом является наиболее частой причиной инсульта.

Те кто употребляет алкоголь и уже перенесли инсульт, но не прекратили употребление алкоголя — у них возникает риск летального исхода.

Александр Умнов Хирург

Также доктор напомнил, что частое употребление сладкой газировки тоже опасно для сердечно-сосудистой системы, не менее чем для желудка. Он объяснил, что многие фабричные напитки изготавливаются из концентратов с большим количеством добавленного сахара и консервантов.

«В целом тонизирующие напитки с сахаром или без сахара негативно сказываются на здоровье сердца. Большинство инсультов происходят из-за того, что люди не контролируют давление, пульс, вовремя не обращаются к врачу, не принимают необходимые препараты и неправильно питаются. Если обратиться к кардиологу, то он обязательно скажет, что важнейшая задача — снижение нагрузки на сердце и улучшение кровообращения», — рассказал Умнов.

Он добавил, что к опасным напиткам, помимо алкоголя и газировок можно отнести кофе и крепкий чай. Если продолжить их употреблять в неограниченном количестве, то человек будет лишь разгонять тахикардию, что впоследствии может привести к инсульту, отметил врач.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о первых признаках образования тромбов. По его словам, необходимо обратить внимание на диарею и боль в животе.

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