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08:56, 4 августа 2025Бывший СССР

ВСУ потеряли критически важный укрепрайон в ДНР

Кимаковский: ВСУ потеряли укрепрайон в Димитрове без возможности эвакуации
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли критически важный укрепрайон в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал ТАСС оветник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города», — заявил он.

По словам Кимаковского, украинские военные лешины возможности эвакуации, так как все дороги находятся под огневым контролем Вооруженных сил (ВС) России. Он также отметил, что подвоз снабжения ВСУ невозможен.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии «Ленте.ру» раскрыл значение Димитрова в ДНР для ВС России. Возможное падение Димитрова позволит российским войскам усилить и натиск на Красноармейск (украинское название — Покровск).

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