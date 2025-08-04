Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 4 августа 2025Мир

Южная Корея начала демонтаж пропагандистских громкоговорителей на границе с КНДР

Южная Корея демонтирует пропагандистские громкоговорители на границе с КНДР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейские военные в понедельник начали демонтировать громкоговорители для пропагандистских трансляций, установленные вдоль границы с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на минобороны республики.

«Это практическая мера, которая может помочь снизить межкорейскую напряженность, не влияя на боеготовность армии», — указали в военном ведомстве.

Ранее Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна.

3 июня новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. По его мнению, лучшей стратегией является «победа без войны».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    Россияне бросились скупать один тип жилья

    В Госдуме предложили наказывать родственников мигрантов-преступников

    В Европе описали сделку с Трампом фразой «ненавидит ЕС»

    Военный отказался платить за ручную кладь и жестоко избил сотрудников авиакомпании

    Женщина поймала маленькую рыбу и установила уникальный рекорд

    Вера Брежнева снялась без бюстгальтера для новых фото

    Украина начала строить бункеры для Mirage и F-16

    Спрогнозировано будущее мира на Украине после ультиматума Трампа

    На Западе объяснили приказ Трампа направить атомные подлодки к «берегам России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости