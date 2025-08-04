Южная Корея начала демонтаж пропагандистских громкоговорителей на границе с КНДР

Южная Корея демонтирует пропагандистские громкоговорители на границе с КНДР

Южнокорейские военные в понедельник начали демонтировать громкоговорители для пропагандистских трансляций, установленные вдоль границы с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на минобороны республики.

«Это практическая мера, которая может помочь снизить межкорейскую напряженность, не влияя на боеготовность армии», — указали в военном ведомстве.

Ранее Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна.

3 июня новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. По его мнению, лучшей стратегией является «победа без войны».