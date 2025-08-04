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21:07, 4 августа 2025Забота о себе

Сексолог дала советы по преодолению ревности партнера к вибратору

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Ольга Василенко заявила, что некоторые мужчины ревнуют партнерш к вибратору. В своем Telegram-канале она дала женщинам четыре совета, которые помогут справиться с этой проблемой.

«Говорите не о замене, не о нехватке ощущений, а об усилении удовольствия. Игрушка — не конкурент, а помощник. Она усиливает ощущения, ускоряет возбуждение, помогает расслабиться», — написала Василенко.

Также, продолжила она, парам стоит выбирать секс-игрушки вместе, а если мужчина чувствует дискомфорт во время совершения подобных покупок, важно обсудить причины этого. Кроме того, женщинам никогда не стоит подключать дополнительные средства удовольствия без предварительного разговора на эту тему с партнером.

Наконец, Василенко посоветовала не начинать с покупки секс-игрушек, напоминающих пенис. Вместо этого разумнее приобрести варианты, которые можно использовать вдвоем.

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