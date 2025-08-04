Сексолог дала советы по преодолению ревности партнера к вибратору

Сексолог Ольга Василенко заявила, что некоторые мужчины ревнуют партнерш к вибратору. В своем Telegram-канале она дала женщинам четыре совета, которые помогут справиться с этой проблемой.

«Говорите не о замене, не о нехватке ощущений, а об усилении удовольствия. Игрушка — не конкурент, а помощник. Она усиливает ощущения, ускоряет возбуждение, помогает расслабиться», — написала Василенко.

Также, продолжила она, парам стоит выбирать секс-игрушки вместе, а если мужчина чувствует дискомфорт во время совершения подобных покупок, важно обсудить причины этого. Кроме того, женщинам никогда не стоит подключать дополнительные средства удовольствия без предварительного разговора на эту тему с партнером.

Наконец, Василенко посоветовала не начинать с покупки секс-игрушек, напоминающих пенис. Вместо этого разумнее приобрести варианты, которые можно использовать вдвоем.

Ранее в Испании открылась клиника, где лечат травмы, полученные во время анального секса. Туда приходят люди, которые долгое время не посещали обычные больницы из-за страха осуждения.